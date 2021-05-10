Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali asıllı olan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Twitter mesajında, bayram haftasında yapılan saldırıları kınamamanın "vicdansızlık" olduğunu da belirtti. Filistinlilerin korunmayı hak ettiğinin altını çizen Omar, "İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için Demir Kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır." ifadesini kullandı.