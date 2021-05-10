Somali asıllı olan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Twitter mesajında, bayram haftasında yapılan saldırıları kınamamanın "vicdansızlık" olduğunu da belirtti. Filistinlilerin korunmayı hak ettiğinin altını çizen Omar, "İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için Demir Kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır." ifadesini kullandı.
ABD Kongresi üyesi: İsrail'in hava saldırıları terör eylemidir
10.05.2021 - 23:34 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, İsrail'in Gazze'de sivillerin şehit olmasına yol açan hava saldırılarını "terör eylemi" olarak nitelendirdi...
Etiketler : Ilhan Omar,abd,israil,
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