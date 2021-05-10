Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim devam ederken, Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırıları sonrası İsrail Gazze’ye çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında şu ana kadar 8 Hamas üyesinin öldürüldüğü bildirilerek, roket saldırılarına cevap verildiği ifade edildi. IDF ayrıca, saldırılarda Hamas’a ait 2 roket rampası ve 2 karakolun imha edildiğini açıkladı.

Gazze’den Kudüs’e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nden Kudüs’e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1’inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin boş arazilere düştüğünü belirtmişti.