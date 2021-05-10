Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları yeniden başladı. İslami Vakıflar Dairesi'nden bir yetkili, Mescid-i Aksa’nın batı kısmında El-Meğaribe Kapısı yakınlarında İsrail güçlerinin yeniden Filistinlilere saldırdığını bildirdi. Yetkili, İsrail güçlerinin Filistinlilere ses bombası, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdığını ifade etti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, İsrail genelinde birçok şehirde Kudüs’teki saldırıların protesto edildiği belirtilirken, şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Protestoların Nasıra, Hayfa, Shfaram, Segev Şalom kentlerinin yanı sıra Eksal, Kafr Manda ve Nahaf gibi daha küçük kasabalarda da devam ettiği ifade edildi.