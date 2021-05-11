Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'da zulmünü sürdürürken İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Gazze’de çeşitli bölgeleri vurmaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yer alan Deir Al-Balah'ın doğusunda Filistinli grupların bulunduğu iki bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseirat kampının batısını vurduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunis ve Refah'ta da bazı yerlerin vurulduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca, Gazze’nin kuzeyindeki Abraj Al-Maqousi bölgesi ve El-Safina bölgesinin de hava saldırılarında hedef alındığını açıkladı.

NETANYAHU'DAN 'GÜVENLİK' TOPLANTISI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı ve diğer güvenlik danışmanlarıyla acil olarak Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığında güvenlik toplantısı düzenledi.

SALDIRININ ADI: SURLARIN KORUYUCUSU OPERASYONU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırılara “Surların Koruyucusu Operasyonu” adını verdi. Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi’nden yapılan roket saldırıları nedeni ile Kerem Şalom Geçidi’ni kapattığını duyurdu. Gazze Şeridi’ne ana giriş olan geçidin insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere ikinci bir emre kadar tüm geçişlere kapatıldığı bildirildi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E BİR ULTİMATOM DAHA

Hamas, İsrail güçlerinin Tapınak Dağı'ndan yerel saatle 02.00'ye kadar geri çekilmemesi halinde İsrail'e büyük çaplı bir saldırı daha düzenleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Hamas tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada ise, İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saatle 18.00’e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs’teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00’e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

8 HAMAS ÜYESİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İşgalci İsrail'in ordusu, Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında şu ana kadar 8 Hamas üyesinin öldürüldüğünü bildirmiş, saldırılarda ayrıca Hamas’a ait 2 roket rampası ve 2 karakolun imha edildiğini açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 9’u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.