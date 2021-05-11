Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Aralık 2020'de başvurusu yapılan ABD üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, tedavi için uygun buldu.

Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarının kullanımını da onaylamıştı.

Baricitinib" hapları günde bir kez ve takviye oksijene ihtiyaç duyan yetişkin hastalara yönelik "Remdesivir" ilacıyla beraber kullanılacak. Hamilelerin hapları kullanmaması tavsiye edildi.