Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sosyal medyadan İsrail'ın Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yaptığı saldırıları kınadığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu ise bu paylaşıma sözde "Kürdistan" paçavrası ile cevap verdi ve büyük tepki gördü.

'Tüm Müslümanların İsrail-Filistin'den ayrılmasını tercih ederim'

Yair Netanyahu, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada ise "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım: