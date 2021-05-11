Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi gibi isimlerin bulunduğu dünyaca ünlü futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılara karşı tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig'in Aston Villa takımında forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet yaptığı paylaşımda, Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" ifadelerini kullandı.