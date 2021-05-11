Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD medyasında ortaya atılan iddialara göre, Afganistandan çekilen askerlerin Taliban'ın dizginlenebilmesi adına, söz konusu ülkeye sınır bulunan Tacikistan ve Özbekistan'da üs kurularak konuçlandırılması hedefleniyor. Yapılan haberler sonrası olara ilişkin açıklama yapan Özbekistan Savunma Bakanlığı, Özbekistan Anayasası’nda ve ülkenin 2012'de onaylanan Dış Politika Faaliyetleri Konsepti'nde Özbekistan'da yabancı askeri üs ve askeri tesislerin kurulması ve yerleştirilmesine yönelik öngörünün bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Mümkün değil

Basın Merkezi yetkilisi, ABD'nin, askerlerini ve askeri teçhizatını konuşlandırmak için Orta Asya ülkelerinde üslere ihtiyacı olduğu ve bunun Afganistan hükümetinin desteklenmesi ile Taliban'ın dizginlenmesi için gerekli olduğuna ilişkin ABD medyasında çıkan haberlerle ilgili Özbekistan'da yabancı bir askeri üs kurulması ve yabancı askeri birliklerin yerleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Açıklamada, “Özbekistan'ın Savunma doktrininde, Özbekistan Anayasası’nda ve ülkenin 2012'de onaylanan Dış Politika Faaliyetleri Konsepti'nde Özbekistan'da yabancı askeri üs ve askeri tesislerin kurulması ve yerleştirilmesi öngörülmüyor” ifadesi yer aldı.

Barış operasyonlarına katılmama ana ilkelerden

Açıklamada ayrıca, Özbekistan Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışındaki barış operasyonlarına ve askeri çatışmalara katılmamasının ülkenin savunma politikasının ana ilkelerinden biri olduğunun da altı çizildi.