Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistinlilere karşı saldırıları durmak bilmiyor. İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Gazze’de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Saldırının adı: Surların Koruyucusu Operasyonu Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirdi. Mescid-i Aksa'da yaşanan saldırılar sürerken Filistin'in bir başka şehri Gazze de İsrail ordusunun uçakları tarafından roketle vuruluyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Al-Rimal Mahallesi'nde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve sivil savunma ekipleri, yaralıları Gazze'deki El-Şifa Hastanesi'ne kaldırdı.

Mescid-i Aksa'da İsrail saldırıları yeniden başladı İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın batı duvarındaki El-Meğaribe Kapısı yakınlarında Filistinlilere saldılara yeniden başladığı bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselirken, bazılarının durumu ağır olmak üzere toplam 103 kişi yaralandı.

İsrail sivillere saldırdı! Gazze Şeridi'nden Kudüs’e 7 roket atıldı İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 21'e yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.