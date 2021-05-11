Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçlerinin şiddeti artmaya devam ederken Kudüs ve Gazze’de yükselen tansyon El Halil kentine de sıçradı.

İsrail, Gazze’ye saldırdı: 2 ölü İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı.

El Halil kentinde dün teravih namazının ardından Filistinliler, İsrail'in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ve İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya sürekli düzenlediği saldırıları protesto etti. El Halil halkı, İsrail güçlerinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Filistinlileri çeşitli saldırılarla hedef aldığını vurgulayarak Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmemesi ve Filistinlere yönelik şiddetin durdurulmasını talep etti.

Mescid-i Aksa'da İsrail saldırıları yeniden başladı İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın batı duvarındaki El-Meğaribe Kapısı yakınlarında Filistinlilere saldılara yeniden başladığı bildirildi.

"İSRAİL İŞGALİNE HAYIR"

Sokaklardan ayrılmak istemeyen Filistinliler “İsrail İşgaline hayır” sloganları attı. Eyleme katılan halkın Türk bayrakları taşıması dikkat çekti. İsrail güçleri, El Halil’de Filistinlileri dağıtmak plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 28 Filistinli yaralandı.

Sağlık ekipleri 4 Filistinli gencin plastik mermiden ağır yaralandığı söyledi.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Saldırının adı: Surların Koruyucusu Operasyonu Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirdi. Mescid-i Aksa'da yaşanan saldırılar sürerken Filistin'in bir başka şehri Gazze de İsrail ordusunun uçakları tarafından roketle vuruluyor.