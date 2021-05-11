Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Melinda Gates, 27 sene süren evlilikten sonra Bill Gates’i hayatından tamamen çıkarmış görünüyor.

Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü kişisi Bill Gates, geçen hafta eşiyle birlikte üzülerek boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Melinda Gates, boşanma kararı sonrasında Anneler Günü vesilesiyle yaptığı ilk paylaşımında sadece kendisi ve çocuklarının olduğu fotoğrafa yer verdi. Gates, Twitter’daki mesajında, “Anneleri olmayı seviyorum” ifadesini kullandı. 56 yaşındaki Melinda Gates’in Phoebe (18) ve Jennifer (25) adlarında iki kızı ve 21 yaşında Rory isimli oğlu var. Fotoğraf, bunların çocukluk hallerini yansıtıyor.

Dün Melinda Gates’in 2019 yılından beri farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğu ortaya çıkmıştı.