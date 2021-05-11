Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce koronavirüs salgınını “basit bir grip” olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, virüsü umursamaz tavrını sürdürüyor. Bolsonaro, başkent Brasilia’da kalabalık bir motosiklet etkinliğine katıldı ve kendisi de motosiklet kullandı. Pazar günü 1.024 ölüm görülen Brezilya, Hindistan’dan sonra dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke durumunda. Şimdiye kadar salgında yaşanan can kayıpları ise 422.340. Brezilyalı lider, salgın sebebiyle karantina uygulamaya da eskiden beri karşı. Kendisi de Temmuz 2020’de Covid-19 geçiren Bolsonaro, etkinlik sonrasında miting düzenledi. Miting sonrasında da destekçileriyle bir araya gelen Bolsonaro, onlarla fotoğraf çektirdi, el sıkıştı. Destekçilerinin de Brezilyalı liderin de maskesiz olduğu dikkat çekti.