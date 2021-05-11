Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında her gün yeni bir rekor vaka sayısı ve can kaybı ile gündeme gelen Hindistan'da salgın, halka zor günler yaşatıyor. Ülkede, hastanelerde ve krematoryumlarda boş yer kalmadı. Son olarak Ganj Nehri'nde 71 cansız bedenin kıyıya vurduğu belirtildi.

Cansız bedenlerin, ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel yetkililer, konuya ilişkin soruşturma başlatırken, günlerdir nehirde bulundukları için cesetlerde meydana gelen çürümeler dolayısıyla ölüm nedenlerinin belirlenemeyebileceğini dile getirdi.