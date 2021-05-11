Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 yaşındaki Bera, babası Sabır Süleyman (39) ve abisi Muhammed Süleyman'ın (16) omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından ağlayarak koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

"ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN BABACIM"

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım." diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

HAVA SALDIRISINDA ŞEHİT OLMUŞTU

Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

NE OLMUŞTU

Katil İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Buna karşılık İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.