İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiği belirtilirken, 152 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ölenlerden 9'u çocuk
Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk ve 1 kadının olduğu açıklandı. İsrail ise, düzenlenen hava saldırılarında öldürülenler arasında 16 Hamas üyesi olduğunu öne sürdü.
İsrail'in hava saldırılarında 28 Filistinli hayatını kaybetti
11.05.2021 - 18:18 | Son Güncelleme: 11.05.2021 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Açıklama Hamas tarafından yapıldı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28’e yükseldi.
İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiği belirtilirken, 152 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Etiketler : israil,filistin,haberler,
789303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789303.aspx
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