Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiği belirtilirken, 152 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Ölenlerden 9'u çocuk

Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk ve 1 kadının olduğu açıklandı. İsrail ise, düzenlenen hava saldırılarında öldürülenler arasında 16 Hamas üyesi olduğunu öne sürdü.