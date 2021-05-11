Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinlilerin füze atışları sonrası İsrail'in 'Iron Dome' (Demir Kubbe) savunma sistemi sınıfta kaldı. Daha önce uzmanlar, sistemin yerleşim bölgelerine yönelen füzeleri etkisiz hale getirmede yüzde 85 başarı sağladığını iddia ediyordu. İsrail, savaş uçakları ve en gelişmiş silahlarla açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’yi orantısızca vuruyor, kendilerini savunan Filistinlilere karşı ise füze savunma sistemi Demir Kubbe’ye güveniyorlardı. Ancak İsrail’in çok güvendiği “demir kubbe” hava savunma sistemi son saldırıların ardından yetersiz kaldı.



Hamas'tan Tel Aviv'e 130 roket

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.



İlk rakamlar geldi, 1 ölü 6 da yaralı var

Tel Aviv’e düzenlenen roket saldırısında ilk belirlemelere göre Rishon Lezion’da 1 kişi hayatını kaybetti, Holon’da ise az 6 kişi yaralandı. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ise 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli hayatını kaybetmişti.