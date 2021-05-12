Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harem-i Şerif'te kılınan sabah namazının ardından İsrail polisi tekbir ve slogan atan gençlere plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise taşlarla polise karşılık verdi.

Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor. İsrail polisleri, dün akşam Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırmış ancak olaylar çok büyümeden son bulmuştu. Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.