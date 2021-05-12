Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi. Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.
Katil İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti
12.05.2021 - 06:30 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Etiketler : israil,batı şeria,kudüs,
789368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789368.aspx
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