Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin en büyük petrol hatlarından bir tanesi siber saldırı sebebiyle geçici olarak kapatılınca ülkenin güneydoğu eyaletlerinde petrol krizi patlak verdi. Olaydan yüzlerce benzin istasyonu etkilenirken, bazı eyaletlerdeki istasyonların ise işlemleri tamamen durdurulmak zorunda kaldı.

BENZİN FİYATLARI ARTTI

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Virginia'dan Florida'ya kadarki hemen tüm eyaletlerde benzin stoklarının tükenmeye başladığı ve benzin fiyatlarının arttığı kaydedildi.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların panik yaparak ihtiyaçlarından fazla benzin aldıkları ve bu sebeple stokların hızlı tükendiğini ifade etti.

FLORİDA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette artan benzin sıkıntısı nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 5 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.