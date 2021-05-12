Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya'da 14. gününü tamamlayan vergi reformu protestoları hakkında bilgi veren Kolombiya Ombudsman Ofisi, ölü sayısının 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 42'ye yükseldiğini, kayıp sayısının ise 548 olduğunu bildirdi. Ofisten alınan bilgilere göre, protestoların en şiddetli geçtiği ve kayıp sayısının en fazla olduğu noktalar; başta başkent Bogota olmak üzere Medellin ve Cali gibi kentler olduğu öğrenildi.

Devlet Başkanı Duque, Cali'yi ziyaret etti

Ülkede gösterilerin merkez üssü haline gelen Kolombiya'nın 3. büyük şehri Cali'de, önceki gün silahlı kişilerin yerli konvoyuna saldırmasının ardından Devlet Başkanı Ivan Duque, yerel yetkililerle toplantı yaptı.

Görüşmeye Savunma Bakanı Diego Molano, İçişleri Bakanı Daniel Palacios, Eğitim Bakanı Maria Victoria Angulo, Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü (ICBF) yöneticisi Lina Arbelaez ve güvenlik birimleri katıldı.

Duque, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, yılın ikinci döneminde ücretsiz devlet üniversitesi, alt tabakalara teknik ve teknolojik eğitim desteğinin sağlanması için bütçeden katkılar yapılacağını bildirdi.

Cali'de uzun süren yol kapatma ve şiddet eylemlerinin, kent ekonomisine ciddi zararlara neden olduğunu vurgulayan Duque, güvenlik güçlerinin şehirde kamu düzeninin bozulmaması için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Cali'deki gösterilerde 17 kişi öldü

Kolombiya medyasında çıkan habere göre, kentte protestoların başlangıcından bu yana 17 kişi hayatını kaybetti, 185'i polis, 430 kişi yaralandı.

Cali'de, 10 Mayıs'ta göstericilere destek için yola çıkan ve Jamundi yolunda otobüslerle ilerleyen yerli gruplar, silahlı sivil kişilerce saldırıya uğramış, saldırıda 9 yerli yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.