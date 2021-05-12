Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşerek karşılıklı olarak saldırılarının durması noktasında çağrıda bulunduklarını belirtip, İsrail'e başsağlığı dileyerek desteğini yineledi. Çocuk, kadın demeksizin İsrail tarafından alçakça katledilen Filistin halkı için ise sessiz kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aşkenazi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'e yönelik roket saldırılarından endişe duyuyorlarmış (!)

Açıklamaya göre, Blinken, görüşmede, "İsrail'e yönelik roket saldırılarından" dolayı endişesini dile getirdi ve bu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Blinken'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için başsağlığı dilememesi dikkati çekti.

"ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteği var"

Mescid-i Aksa bölgesindeki şiddetin seyrini de ele alan 2 bakan, Şeyh Cerrah'taki Filistinlilere ait evlerle ilgili son durumu da ele aldı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, bir kez daha tüm taraflara tansiyonu düşürme ve aralarında çocukların da olduğu Filistinli ve İsraillilerin hayatlarına mal olan şiddete son verme çağrısında bulundu. Bakan ayrıca İsrailliler ile Filistinlilerin emniyet ve güvenlik içinde yaşayabilmeleri ve eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olabilmeleri gerektiği hususunun altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

Blinken ayrıca İsrailli mevkidaşına "ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini" bir kez daha dile getirdi.