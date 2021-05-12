Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin ana başlıklarının, Filistin'de yaşananlar ve Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı konuları olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye ve Rusya Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey’in İsrail’e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler’de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.