Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nathan Reeves, sene başında karısı Suzie Quintal ile Avustralya’nın kuzeyindeki Norfolk Adası’nı ziyaret ederken nikâh yüzüğü parmağından denize düştü. Kocasının yüzüğü bulmak için her şeyi yaptığını, sonunda ümidi ketiğini ifade eden Quintal, “Yüzerken yüzüğü takma diye o kadar ikaz etmiştim. Alyansı evliliğimizin ikinci yıl dönümünde kaybetti” diye dert yandı. Haberin duyulması üzerine şnorkelle dalışlar yapan Susan Prior, 6.500 TL değerinde olduğu sanılan yüzüğü bulmak için harekete geçti. Aylar sonra su altında kafası alyansa sıkışmış bir balık gören Prior, hayvanın fotoğrafını çekmeyi başardı. Prior, “Balık büyüyünce bu metal halka vücuduna zarar verecek. Bu yüzden ağla yakalanmalı ve yüzük nazikçe çıkarılmalı” dedi. Haber üzerine bölge halkı balığı yakalamak ve yüzüğü Reeves’e iade etmek için seferber oldu.