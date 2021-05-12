Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Enerji Bakanlığı İsrail kıyılarında bulunan bir doğalgaz platformunun kapatılmasını istedi. Kapatılan platform çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron Corporation’a ait ve İsrail kıyılarında yer alan yer alıyor.



Korktuklarını inkar ettiler

İsrail basınında yer alan haberlerde, platformun Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik roket saldırıları nedeni ile güvenlik tedbiri amacı ile kapatıldığı öne sürüldü.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ise yaptığı açıklamada, platformun saldırı ihtimaline karşı kapatıldığının "tamamen gerçek dışı" olduğunu ve platformun kapatılması ile saldırılar arasında "bağlantı olmadığını" ifade etti.