İsrail'in Lod kentinde artan şiddet olayları nedeni ile OHAL ilan edilmesinin ardından yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.
İsrail'in Lod kentinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
12.05.2021 - 18:23 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'in Lod kentinde artan şiddet olayları nedeni ile OHAL ilan edilmesinin ardından yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.
Etiketler : İsrail,
789470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789470.aspx
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