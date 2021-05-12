Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da birkaç duyarlı insan, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı saldırılarını protesto etmek için başkent Atina'da toplandı. Yüzlerce gösterici, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayrakları olan kalabalık, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler, saldırıların durdurulmasını ve Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep etti. Ancak Yunan polisi, İsrail'i uğruna kendi vatandaşlarına saldırdı. Göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, kalabalığı dağıttı.