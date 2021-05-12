Yunanistan'da birkaç duyarlı insan, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı saldırılarını protesto etmek için başkent Atina'da toplandı. Yüzlerce gösterici, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayrakları olan kalabalık, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler, saldırıların durdurulmasını ve Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep etti. Ancak Yunan polisi, İsrail'i uğruna kendi vatandaşlarına saldırdı. Göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, kalabalığı dağıttı.
Yunanistan, İsrail'i protesto eden vatandaşlarına saldırdı
12.05.2021 - 20:23 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliğine yürüyen kalabalığa polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Etiketler : Yunanistan,Atina,Filistin,İsrail,Gazze,Mescid-i Aksa,protesto,
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