Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı.

İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz destek

Biden, İsrail'in güvenliği, İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti." ifadesine yer verildi.

Biden'ın bölgede sürdürülebilir sükunetin tekrar tesis edilmesi konusundaki görüşünü de ilettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, tüm dünyadaki çeşitli inançlardan insanlar için çok önemli bir şehir olan Kudüs'ün barış yeri olması gerektiğini belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya son dönemde Mısır, Ürdün, Katar ve Filistin dahil bölge ülkeleri ile yapılan diplomatik diyaloglar konusunda da bilgi verdiği vurgulanarak, "İki lider, dışişleri, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde devamlı ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." bilgisine yer verildi.