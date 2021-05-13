Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Türkiye’de geniş çapta protesto gösterileri düzenlendi. Filistinlilere yönelik zulme karşı İsrail Konsolosluğu önünde protestolar da gerçekleştirildi.

“GAZZE’DEKİ İŞKENCE İÇİN YAPIYORUZ”

Protesto için İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift ise otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Ateşe verilen aracı cep telefonu ile kaydeden çift bunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu kamerası ile kaydeden çift, “İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. İsrail’de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze’deki işkence için yapıyoruz” ifadelerini kullandı

İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Karı-koca oldukları öğrenilen çiftin yaktığı aracı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay sonrasında çift gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çift ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.