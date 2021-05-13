Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmaya çalışan ABD'li ve İsviçreli dağcıların dün hayatını kaybettiğini duyuruldu.

DAĞCILAR YORGUN DÜŞTÜ

Tur organizatörlerinden Chhang Dawa, sosyale medyadan yaptığı paylaşımda, İsviçreli dağcı Abdul Waraich'in (41), zirveye tırmanmayı başardığını ancak yorgun düşmesi sonucu zirve yakınlarında öldüğünü bildirdi.

Dawa, bölgeye oksijen tüpü ve gıda maddeleri gönderdiklerini ancak Waraich'yi kurtaramadıklarını aktardı.

1920'DEN BU YANA 200'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şirket, ABD'li dağcı Puwei Liu'nin (55) ise Everest'in tepesinde yer alan ünlü Hillary Step kayalığına ulaştığı ancak "kar körlüğü" ve "yorgunluk" nedeniyle zirveye en yakın kamp olan "Kamp 4'e" geri iniş yaparak burada ölüme yenik düştüğü bilgisini paylaştı.

8 bin 849 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.