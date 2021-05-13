Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ohio eyaletinde, Vali Mike DeWine çarşamba günü çarpıcı bir açıklama yaptı. DeWine, Covid-19 aşısı olanlar arasında 1 milyon dolar ödüllü bir çekiliş gerçekleştirileceğini duyurdu.

Buna göre, 26 Mayıs'tan itibaren beş hafta boyunca her hafta çekiliş yapılacak ve her haftanın kazananı 1 milyon dolar kazanacak.

Uygulamanın 2 hafta sonra başlayacağını Twitter hesabından duyuran Vali, "26 Mayıs'ta en azından ilk doz aşı olmuş yetişkinler için ayrı bir çekilişin kazananını açıklayacağız. Bu duyuru beş hafta boyunca her Çarşamba yapılacak ve kazanan her Çarşamba bir milyon dolar alacak" ifadelerini kullandı.

TALİHLİLER VERİTABANINDAN SEÇİLECEK

Kazananlar, Ohio'nun halka açık seçmen kayıt veritabanından seçilecek. Oy vermek için kayıtlı olmayan ancak çekilişe dahil olmak isteyenler, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak bir web sitesi üzerinden kayıt olabilecek.

ÖDÜL COVİD-19 YARDIM FONUNDAN

Toplam 5 milyon dolar olan ödülün maliyetinin federal Covid-19 yardım fonundan sağlandığını bildiren DeWine, gelecek muhtemel eleştiriler hakkında şöyle konuştu:

Bazı kişilerin 'DeWine sen delirmişsin. Bu milyon dolarlık çekiliş fikrin para israfı' diyeceğini biliyorum. Ama aslında isteyen herkesin aşıya ulaşabildiği bu dönemdeki gerçek israf, Covid-19 yüzünden kaybedilen canlar"

18 YAŞ ALTINDAKİLERİ ÜNİVERSİTE BURSU

DeWine ayrıca, aşılanmış ancak 18 yaşın altında olanlara da burs sunan ayrı bir çekiliş daha duyurdu. Bu çekiliş de ayrıca 26 Mayıs'tan itibaren beş hafta boyunca haftada bir kazanan seçecek.

Çekiliş sonucunda kazanan, Ohio Eyaleti üniversitesinde, dört yıllık bir burs alacak ve bu bursla öğrencinin eğitim ücreti, oda ve pansiyonu, kitapları gibi masraflar karşılanacak.

OHİO'DA YÜZDE 37'LİK KISIM AŞILANDI

Ohio'da yaklaşık yüzde 37'si, halihazırda iki doz aşıyı yaptırdı. Eyalet, ABD'de aşılanma oranı açısından orta sıralarda yer alıyor.

BİRÇOK BÖLGEDE AŞIYA TEŞVİK KAMPANYALARI

ABD'de pek çok bölgede aşıya teşvik kampanyaları yapılıyor. New York yönetimi, aşı olan kişilere ücretsiz spor müsabakaları, hayvanat bahçesi ya da botanik park gibi yerlere bilet veriyor. Maryland'de aşı yaptıran eyalet çalışanlarına 100 dolar ödeniyor.