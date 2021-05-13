Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım başlamışken, dev organizasyona karşı yeni bir muhalif çıkış da Japonya Ulusal Doktorlar Birliği'nden geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden birlik üyeleri, Başbakan Yoshihide Suga'ya hitaben yazılan bir çağrı mektubunu hükümete iletti. Seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artıracağı vurgulanan mektupta, ayrıca farklı ülkelerden Japonya’ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

"Tutarsız ve sorumsuzca"

Birlik Sözcüsü Naoto Ueyama gerçekleştirilen basın toplantısında olimpiyatlara katılmayı planlayan sporcuları için üzgün olduklarını, ancak birilerinin artık iptal seçeneği hakkında konuşması gerektiğini vurguladı. Doktorların hükümetin virüsle mücadele konusundaki kararlılığına olan inancını giderek yitirdiğini belirten Ueyama, görevi halk sağlığını korumak olan hükümeti gereken önemli kararı vererek oyunları iptal etmeye çağırdı.