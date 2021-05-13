Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polis müdürlüğüne, başkent Paris’te cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Ortadoğu'daki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklamasını talimatı verdiğini belirtti. 2014’teki gösterilerde kamu düzenine ciddi tehdit oluştuğunu ifade eden Darmanin, polis müdürlükleri ve valiliklere tetikte ve sert olmaları talimatı verildiğini kaydetti. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları derneği, cumartesi günü geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi yapmayı planlamıştı.

Dünkü gösteri de engellenmişti

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için Paris'te yapılmak istenen gösteriyi de engelledi. Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis müdahelesi ile dağılmıştı.