Son dakika gelen habere göre Güney Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 adet roket atıldığını doğruladı.
Güney Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldı
13.05.2021 - 21:55 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika gelen habere göre Güney Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 adet roket atıldığını doğruladı.
Etiketler : son dakika,israil,
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