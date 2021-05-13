Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Doktor Rochelle Walensky, ülkede koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Walensky, 2 doz aşı olan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske takma, sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğunda olmadığını aktardı. Kararı "heyecan verici ve güçlü bir an" olarak nitelendiren Direktör Walensky "Tamamen aşı olduysanız, salgın sebebiyle yapmayı bıraktığınız şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz. Hepimiz bir miktar normallik duygusuna geri dönebileceğimiz bu anı özlemiştik. Ancak bağışıklığı zayıf olan kişiler, maske kullanımını tamamen bırakmadan önce doktorlarıyla konuşsun" dedi. Walensky "Bilim, aşılanmamış insanlar hakkında da çok net. Hafif veya ağır hastalık, ölüm veya virüsü başkalarına yayma riskiyle karşı karşıyasınız. Yine de maske kullanmalı ve hemen aşı yaptırmalısınız" diye konuştu.