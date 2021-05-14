Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Ortadoğu'da şiddet sarmalının sona ermesi" gerektiğini belirten Macron, "Güçlü bir şekilde ateşkes ve diyalog çağrısı yapıyorum. Sükunet ve huzur çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

AB, İSRAİL'iN ÇOCUK KATLİAMINI GÖRMEZDEN GELDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile yaptığı telefon görüşmesinde “AB’nin İsrail’in güvenliğine desteğini” ifade ettiğini aktardı. Borrell, İsrail'in çocuk katliamını görmezden gelirken, Hamas’ın “roket fırlatmasını kınadığını” belirterek, “Verilecek karşılığın sivil can kayıplarından kaçınması önem taşımaktadır. Gerilimin düşürülmesi için bölgesel aktörlerle temas ediyorum.” dedi.