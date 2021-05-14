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BMGK, Filistin için pazar günü toplanacak
14.05.2021 - 01:51 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi pazar günü İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplanacak" dedi.
Etiketler : filistin,israil,bmgk,
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İşgalci İsrail ordusu karadan da saldırmaya başladı! 14.05.2021 Son dakika haberi... İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. İsrail ordu sözcülüğü ise “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.
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