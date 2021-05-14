Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

KURTULMUŞ: ZAFER İNANLARINDIR, ZAFER FİLİSTİNLİLERİNDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti. Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.