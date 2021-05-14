Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığı anlarda sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bolşoy Tiyatrosu'nda bale izlerken fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında, "Sanatın, ortak insanlığımızı ifade etmenin ve insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum." diyen Guterres'e tepkiler yağdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Guterres'in bu paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Guterres, bunun üzerine bir tweet daha atarak "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

"Bunu izle"



"Gerçeklere geri dönelim.

Görevini yap!

Gazze'de soykırım var!"

"İnsanlık nerede? Çocuklar uyumuyor, onlar ölüyor!"