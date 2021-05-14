Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistin'de kanlı eylemlerinin şiddetini her geçen gün arttırıyor. Yaralı ve şehit sayısının sürekli arttığı Filistin'de yaşananlara karşı adeta 3 maymunu oynayan devletler insanlık kıyımına müsaade ediyor.

KARA HAREKATI BİLMECESİ

Akşam saatlerinde İşgalci İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne operasyon başlatıldığı ve İsrailli askerlerin Gazze'ye girdiği haberi duyuruldu. Fakat son dakika gelişmesiyle bu açıklamadan geri adım atılarak, İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından, "Askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" açıklaması yapıldı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

İŞGALCİ İSRAİL'E HAMAS'TAN MİSİLLEME

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına cevap olarak İsrail'in Aşkelon kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.

BOMBARDIMAN EŞ ZAMANLI SÜRDÜRÜLÜYOR

İşgalci İsrail, Gazze saldırılarına hava, kara ve denizden eş zamanlı olarak devam ediyor. Yaralı ve şehit sayısının her an arttığı Gazze'de durum vahametini koruyor. Saldırılar sebebiyle Gazze'nin kuzeyinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği öğrenildi. İşgalci İsrail'in bombaladığı yerlerden alevler yükselirken, olay yerlerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilmeye devam ediyor.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

İşgalci İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıkıcı ve barbar söylemlerini sürdürüyor. Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatıldığının duyurulması akabinde Twitter hesabından açıklama yapan Netanyahu, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle kan döndürdü. Son sözün henüz söylenmediğini belirten Netanyahu, operasyonların "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini açıklayarak saldırgan tutumlarını bir daha ortaya koydu.

YARALI VE ŞEHİT SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hain saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

Dün gece İsrail Gazze'ye operayon başlattığını duyurmuştu. Karadan, havadan ve denizden bombardımana tutulan Gazze'de sivil can kaybı artarken İsrail'e tepkiler sürüyor.

'GAZZE'DEKİ KATLİAM, İSRAİL'İN GERÇEK NİYETİNİ GÖSTERİYOR'

İsrail'in savaş suçu işlediğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Saldırıları şiddetle, en sert şekilde kınıyoruz. Bir vahşete, katliama imza atıyor olması İsrail'in gerçek niyetini açık şekilde göstermektedir." dedi.

İsrail'in Gazze'yi bahane ederek Kudüs'te yaşananları kendi lehlerine çevirmeye çalıştığını vurgulayan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye Uluslararası Sivilleri Koruma Gücü'nün gönderilmesi teklifinin de artık ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizgi.

'HEPİMİZİN KALBİ FİLİSTİN'LE'

Gazze'de yaşanan İsrail katliamının vicdanları kanattığını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir" dedi.

'İSRAİL'İN HUKUK TANIMAZ TAVRI SON BULMALI'

İsrail'in hukuk tanımaz tavrına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Gazze'deki operasyonlar için "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." açıklmasında bulundu.

İsrail ordusunun uyguladığı insanlık dışı saldırı gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine yoğun şekilde sürdü.

İsrail güçleri, top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefleri bombaladı.

GAZZE'DE AİLELER OKULLARA SIĞINDI

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli aileler, alçak saldırılardan korunmak için bölgede bulunan okullara sığındı.