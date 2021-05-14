Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Endonezya'nın Sumatra adasında 7.2 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 19 kilometre derinlikte kaydedilen depremin tsunami tehlikesi oluşturmadığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.