Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin, günlerdir şiddetlenen saldırıların altında kıyıma uğruyor. İşgalci İsrail'in sebep olduğu yıkım gelen son dakika görüntüleri ile gözler önüne bir kez daha serildi.

İsrail, mülteci kamplarını da vurdu

İsrail güçleri, önce Kudüs’te ardından da Gazze’deki Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu özellikle Gazze’de yerleşim alanlarını vuruyor. Yerleşim alanlarının enkaza döndüğü bölgede, evler kullanılamaz hale geldi. Büyük bir yıkımın meydana geldiği Gazze’de halk korku içinde. Yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, saldırılarda mülteci kamplarını da vurdu. Gazze'deki al-Shati mülteci kampında yaşayan Filistinli Khitam Mohammed, saldırılarda mülteci kampının vurulmasının ardından çocuklarıyla birlikte evsiz kaldı. Çocukların oyuncaklarını da bırakıp evlerinden ayrıldığı Gazze’de halk korku içinde.