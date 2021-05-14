Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying'den geldi. ABD, stratejik hedeflerine ulaşmak için ekonomik yaptırımlar uygulamak ve diğer ülkeleri ticaret meselelerinde güçlü şekilde silahlandırmakla suçlandı.



Huawei ve ZTE ekonomik baskı kurbanı

ABD’nin kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan Huawei ve ZTE gibi büyük firmalara atıfta bulunan Hua, Çin’in telekomünikasyon ve diğer yüksek teknoloji endüstrilerinin ABD’nin "ekonomik baskısına" kurban gittiğini ifade ederek zorlayıcı diplomasinin ABD’nin uzmanlık alanı olduğunu da belirtti.

Olayın geçmişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'e, ABD ile Avustralya arasında, Çin de dahil olmak üzere ülkelerin kökünü kazıyamayacağı derin ortak değerlerle birbirine bağlı olduğunu söylemişti.