Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altında olan Batı Şeria'daki Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişinden övgüyle söz etti. Ebu Ubeyde, açıklamasında, "Ey Batı Şeria'nın kahraman ve özgür insanları, bilekleriniz bükülmesin, devriminize selam olsun, işgalcilerin ayaklarının altındaki toprağı ateşe verin." dedi.