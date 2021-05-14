Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altında olan Batı Şeria'daki Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişinden övgüyle söz etti. Ebu Ubeyde, açıklamasında, "Ey Batı Şeria'nın kahraman ve özgür insanları, bilekleriniz bükülmesin, devriminize selam olsun, işgalcilerin ayaklarının altındaki toprağı ateşe verin." dedi.
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı
14.05.2021 - 19:36 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kassam Tugayları, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yaptı.
Etiketler : Kassam Tugayları,israil,hamas,
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