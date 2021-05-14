Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Tüm dünyada konuşulan saldırılar ABD Temsilciler Meclisi'nde de tartışıldı. Kongre üyelerinin bazıları İsrail'e destek verdi. Bazı üyeler ise tepki gösterdi.

Filistin asıllı Rashida Tlaib, Gazze'deki İmaan adından bir annenin yazdığı bir yazıyı okudu. Korkulu anne; 'Bu gece çocukları yatak odasında uyuttum. Böylece öldüğümüzde birlikte oluruz. Kimse bir başkasının yaşını tutacak kadar yaşayamaz' dedi. Tlaib bu sözleri gözyaşları içinde paylaştı.

Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez de konuşmasında Anadolu Ajansı'nın yaralı Filistinli kız çocuğunu gösterdi.

Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar da Filistin'e destek çağrısını dile getirdi.