Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya hükümetinin internet sitesi üzerinden yayınladığı kararnamede, aralarında ABD ve Çekya'nın da yer aldığı "Hısım Ülkeler" listesi resmen onaylandı.



Ruslara düşmanca eylemlerde bulunan ülkeler listesi

Kararnamede, "Rusya'ya, Rusya vatandaşlarına ve Rusya'daki tüzel kişilere yönelik düşmanca eylemlerde bulunan ülkelerin listesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 Nisan 2021 tarihli, 243 sayılı Yabancı Devletlerin düşmanca eylemlerine karşı önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnamesi ile belirlenen tedbirler hususlarda onaylandı" şeklinde ifadeler yer aldı. Devamında ABD ve Çekya'ya karşı alınan önlemler kapsamında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin diplomatik temsilciliğinde Rusya vatandaşlarının çalışamayacağı, Çekya'nın ise sadece 19 Rus çalışan ile iş sözleşmesi imzalayabileceği de bildirildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu kararın ABD ve Çekya'nın Rusya'ya karşı tavırlarından dolayı hazırlandığını" ifade etti.



Çekya'dan tepki gecikmedi

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın bu kararını kararını, sadece Prag değil, tüm Avrupa Birliği (AB) ve müttefikleri ile ilişkileri daha da kötüleştirmeye yönelik yeni bir adım olarak gördüklerini açıkladı. Rusya’nın, cepheleşme yolunu seçtiğini, bunun kendine zarar verecek bir yol olduğunu savunan Çekya Dışişleri Bakanlığı, “Böyle bir tedbir, vatandaşlar arasındaki olası temasların gelişimi, turizm veya ticari ilişkilerin gelişimi üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olacak. Rusya Hükümeti’nin bu eylemi, Çekya Bakanlar Kabinesi’nin, Rusya’nın Prag Büyükelçiliği çalışan sayısını kısıtlama kararını değiştirmiyor” dedi.



Rusya ile Çekya arasında yaşanan diplomat krizinin geçmişi

Çekya'da hükümetin, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya'nın da misilleme yapar gibi 20 Çek diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi, iki ülke arasındaki ilişkileri temelden sarsan son yılların en derin krizinin yaşanmasına yol açmıştı.