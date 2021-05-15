Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Times'da yayınlanan “ABD, Orta Doğu'da Yansız Bir Yaklaşımı Desteklemelidir” başlıklı makalesinde Sanders, "'Yıllardır İsrail'in meşru müdafaa hakkı' söylemi dillendiriliyor, Peki, Filistin'in hakkı nedir?" sorusunu sordu.

İSRAİL'İN İŞGAL POLİTİKASINA DİKKAT ÇEKTİ

Sanders, İsrail'in uyguladığı işgal politikasını vurgulayarak, "Hamas tarafından fırlatılan roketlerin kabul edilemez, ancak bugün yaşanan çatışmalar bu roketlerle başlamadı. Filistinli aileler, zorla yerlerinden edilmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yasal sistemde uzun yıllardır tahliye tehdidi altında yaşıyor. Son haftalarda, aşırılık yanlısı yerleşimciler onları tahliye etme çabalarını yoğunlaştırdı. Ve trajik bir şekilde, bu tahliyeler daha geniş bir siyasi ve ekonomik baskı sisteminin sadece bir parçasıdır.” dedi.

Netanyahu'nın 'iki devletli çözüm' anlayışı yerine ısrarla yerleşim politikasının peşinde olduğunu söyleyen Sanders, her yıl İsrail'e 4 milyar dolar yardım yapan ABD Başkanı Biden'a çağrı yaparak "Rotamızı değiştirmeli, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuku destekleyen ve güçlendiren tarafsız bir yaklaşım benimsemeliyiz" dedi.

"FİLİSTİNLİLERİN YAŞAMI ÖNEMLİDİR" VURGUSU

Sanders, yazısını; “ABD'nin İsrailliler ve Filistinliler için geleceği inşa etmelerine yardım etmede önemli bir rol oynayacağına kuvvetle inanıyorum. Filistin haklarının önemli olduğunu kabul etmeliyiz. Filistinlilerin yaşamı önemlidir.” diyerek bitirdi.