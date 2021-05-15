Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Halid Meşal, röportajında, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek mevcut krizi tetiklediğini, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının, işgalci İsrail'i Kudüs'e yönelik saldırısını durdurması için birkaç gün uyardığını vurguladı.

Meşal, hiç kimsenin Filistin halkını direniş hakkından mahrum edemeyeceğini belirterek, "Bu milli bir mücadele, işgalcilere karşı bir direniştir. Onlarla Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı savunma hakkımız var." dedi.

HAMAS'IN ŞARTLARI

Meşal, giderek tırmanan gerilimin kontrol altına alınmasına yönelik Türkiye, Mısır, Katar ve ABD tarafından girişim olduğunu belirterek en önemli şartlarının 'işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması' olduğunu söyledi.

Halkımıza Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğü tanınması ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin durdurulması gerektiğini belirten Meşal, "Direniş grupları, Gazze'deki ambargoya rağmen askeri yeteneklerini geliştirebildi" diyerek pes etmeyeceklerinin sinyalini verdi.-