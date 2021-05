Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İsrail işgal güçlerinin ramazan ayı ile birlikte başlattığı tahrik ve saldırılar bütün işgal alanlarında sergilenen tarihî direnişle karşılık buldu. Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, 27 Ramazan gecesi başlayan saldırıyı "tarihin en büyük tahriki" olarak nitelendirdi. Yaşanan olayları İsrail saldırısının sürdüğü anlarda ve zor şartlar altında gazetemize değerlendiren İkrime Sabri "Şayet Filistinli gençler Mescid-i Aksa’da o ölüm kalım mücadelesini vermese şu an, kutsal mabedimiz, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın üzerinde Siyon bayrağı dalgalanıyor olacaktı’’ dedi.

ÖLÜM-KALIM SAVAŞI

Tüm dünyanın canlı yayın eşliğinde bu katliamı izlediğine vurgu yapan Mescidi Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri "İsrail’i yönetenlerin gözünü kan bürüdü. Biz 15 günde 120’den fazla şehit verdik. Yaralı sayımız 900’ü aştı ve 100’den fazla gencimiz İsrail işgal güçleri tarafından alıkonuldu. Gazze’yi bir gecede 160’tan fazla uçakla bombaladılar. Nablus, Batı Şeria, Gazze, Ramallah, Cenin topyekûn direniş hâlinde. Biz bu savaşın ölüm kalım mücadelesi olduğunun farkındayız. Kadını-erkeği, genci-yaşlısı ile bu isyana katıldılar ve destan yazıyorlar’’ diye konuştu.

MESCİD-İ AKSA'YI BOMBALAYABİLİRLER

İsrail’in katliam ve işgal amaçlı her türden çılgınlığı göze aldığına dikkat çeken Şeyh İkrime Sabri "Şu an Mescid-i Aksa’nın bombalanması dahil her türden ihtimali değerlendiriyorlar. Biz de tüm bu kanlı girişimlere karşı hazırız. Asla bu kutsal mekânı terk etmeyeceğiz ve nöbetimize devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

ÜMMET İÇİN BARİKAT

‘’Mescid-i Aksa tüm İslam ümmetinin izzetidir’’ diyen İkrime Sabri "Burada kurulan barikat aslında tüm ümmeti temsil ediyor. İsrail bu barikatı aşarsa kesinlikle durmayacak. Birçok ülkenin haritası değişecek ve İslam dünyası daha büyük tehlikelerle yüzleşecek. Bu sebeple Müslümanlar uyanık olmalı. İntifadayı küresel ölçeğe taşımalıyız ve hem Resulullah’ın arşa yükseldiği kutlu mescidin izzetini çiğnetmemeli hem de İslam coğrafyasına daha fazla kan ve gözyaşı döktürecek işgal ve kaos projelerine set olmalıyız’’ uyarısında bulundu.

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Türkiye’nin ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk anlardan itibaren sergilediği tavırla bir kez daha örnek olduğunu kaydeden İkrime Sabri "Sizin bu tavrınız direncimizi, şevkimizi artırıyor. İsrail barbarlığını en güçlü şekilde anlatan ve dış dünyada sesimiz olan Türkiye’nin tüm yöneticilerine ve aziz kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hükûmetle birlikte Türk medyası, STK’lar ve farklı illerde yapılan protestolar bize güç verdi. Türk kanalları ve ajanslar burada bizimle birlikte ve vahşeti canlı yayınlıyor. Bu saldırılar bir dönüm noktası olacak ve Allah’ın izni İsrail kaybedecek. Karadan yapacağı bir saldırı durumunda işgal unsurlarının ne denli büyük kayıplar vereceğini tüm dünya görecek. Kardeşlerimiz bize dualarını eksik etmesin’’ dedi.