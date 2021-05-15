Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

35 yaşındaki Kunlasub Watthanaphon, koronavirüs semptomları gösterince virüs şüphesi taşıyanlar için kullanıma sokulan yardım hattı numaralarını aradı. Ailesinin iddiasına göre yardım hattından cevap alamayan Watthanaphon'un bu süre zarfında sağlık durumu kötüleşti.

Bangkok'ta virüs kapan oğulları, hastalığının aşamalarını kişisel Facebook hesabı üzerinden paylaştı ve 20 Nisan'da hastaneye kaldırılabildi. Watthanaphon, tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ailesi destek hattının zamanında yardım etmediği için oğullarının hayatını kaybettiğini, zamanında yardım alınması halinde kurtulabileceğini belirtti.

"TELEFONU AÇMALARINA RAĞMEN YARDIM GÖNDERİLMEDİ"

Acılı aile tarafından yapılan açıklamada, "'Covid-19 Durum Yönetim Merkezi' virüse yakalandıklarından şüphelenen kişilerin araması için 5 adet telefon yardım hattı duyurdu. O da Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğinde bu numaraları aradı ancak ya meşgullerdi ya da telefonu açmalarına rağmen yardım gönderilmedi" ifadeleri kullanıldı.

HÜKÜMETE DAVA AÇTILAR

Aile, idare mahkemesinde 'ihmal' suçlamasıyla dava açtı. Davada, Covid-19 Durum İdaresi Merkezi'nin yanı sıra Başbakan Prayut Chan-o-cha, sekreteri ve Başbakanlık Ofisinden 4.53 milyon baht (yaklaşık 1 milyon 221 bin lira) tazminat talep edildi.