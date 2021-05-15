Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Gazze'de sivil ayrımı yapmaksızın saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, haber akışını engellemek için medya kuruluşlarını hedef aldı. İsrail savaş uçakları, içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu 13 katlı 'Cela' adlı binayı vurarak yıktı. Bina, savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

Saldırıdan önce boşaltılan bina çökerken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

DOKTOR MUAYENEHANELERİ DE BULUNUYORDU

60 dairenin olduğu binada AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık büroları da bulunuyordu.

BİNA ÖNCEDEN BOŞALTILDI

İsrail, Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı duyurmuş, Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh ise İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

Katil İsrail mülteci kampını vurdu: 8'i çocuk 10 şehit daha Terör devleti İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze’ye düzenlediği saldırıda 8'i çocuk 2'si kadın 10 kişi daha şehit oldu.

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